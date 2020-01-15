Компенсацию выпадающих доходов при инвестиционном налоговом вычете получат регионы России

12:58, 15 января 2020, ПАИ

За счет федеральных средств регионам России компенсируют 2/3 выпадающих доходов при применении ими инвестиционного налогового вычета. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию 15 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению главы государства, для стимулирования инвестиций нужно не менять налоговое законодательство, а принять законы о гарантии инвесторам.

Кроме этого, Владимир Путин предложил завершить в 2020 году реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом.