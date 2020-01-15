Мощными факторами для улучшения демографии назвала инициативы президента депутат Псковского облсобрания

18:28, 15 января 2020, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова назвала мощными факторами для улучшения демографии предложения, которые озвучил резидент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 15 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Как депутат областного Собрания, а также как молодая мама, хочу сказать, что это очень важные, приоритетные направления, - отметила Лидия Драгунова. - Понятно, что для молодежи очень актуальны выплаты средств за первого ребенка, так как сейчас даже один ребенок финансово не всем по силам. Сюда же можно отнести помощь со стороны государства в выплате ипотеки при рождении третьего ребенка. Президент предложил мощные факторы для поднятия демографии».

Лидия Драгунова выразила надежду, что данные меры помогут закрыть демографическую яму, которая сегодня прослеживается.

Также она выделила проведение референдума по поправкам в Конституцию, предложенным президентом страны. «Очень интересные вещи также были предложены на референдум – яркие, насущные, – добавила депутат. - Как мне кажется, современное общество готово их принять».