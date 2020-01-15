Материнский капитал при рождении первенца будут выплачивать в России

12:27, 15 января 2020, ПАИ

В России будет выплачиваться материнский капитал при рождении первенца. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию 15 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы государства, размер материнского капитала при рождении первого ребёнка составит 466 тыс. 617 рублей.

Владимир Путин подчеркнул, что сейчас государство должно поддержать молодых людей, которые создают семьи и планируют рождение детей.