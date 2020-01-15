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Замглавы Великих Лук: В Послании президента содержатся конкретные меры по решению самых актуальных вопросов

В сегодняшнем послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию содержатся важные стратегические инициативы, реализация которых обеспечит России достойное будущее как великой мировой державы. Такое мнение высказал первый заместитель главы Великих Лук, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Гусев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии.

«И это не просто инициативы, – подчеркнул Сергей Гусев, – Президент выступил с конкретными мерами по решению самых актуальных вопросов сегодняшнего дня. В первую очередь, это решение демографических вопросов, которые являются самыми значимыми для будущего нашей страны. Президент считает наиболее важным решение проблем низких доходов граждан, семей с детьми, молодых семей. И здесь необходимо отметить озвученные Владимиром Путиным предложения о продлении программы материнского капитала, увеличении его размера, решение начинать выплаты уже с рождения первого ребенка, что окажет существенную помощь молодым родителям. И главное – все это предлагается реализовывать уже сейчас, с настоящего момента».

Отдельно он отметил значимость инициативы президента, касающейся обеспечения бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й классы вне зависимости от уровня доходов родителей. Сергей Гусев заверил, что депутаты местного отделения партии «Единая Россия» будут обеспечивать полный контроль за осуществлением этой инициативы.

«То же самое, можно сказать и о решении вопросов обеспечения местами в детских садах, о чём Владимир Путин говорил в начале своего послания, – добавил он. – В Великих Луках эта работа уже давно ведётся. Благодаря участию города в национальных проектах и поддержке губернатора региона Михаила Ведерникова в этом году у нас открылся новый детский сад-ясли, завершается строительство ещё одного детского сада и параллельно возводятся ещё два в разных районах города. Все этапы строительства строго контролируются депутатами фракции «Единая Россия» в Великолукской городской Думе».

«В целом, хочу отметить, что реализация всех инициатив Владимира Путина обеспечит России то самое, прорывное развитие, необходимое нашей стране», – резюмировал замсекретаря регионального отделения партии.

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