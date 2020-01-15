Посвященный псковским бойцам фестиваль пройдет в Брянске

20:21, 15 января 2020, ПАИ

Концерты XIX фестиваля солдатской песни «Сюда нас память позвала» пройдут в Брянске в конце января и начале февраля. Они будут посвящены выводу советских войск из Афганистана, 20-летию подвига десантников 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отмечают организаторы, пишет РИА «Стрела».

Отборочные туры фестиваля состоятся 27, 28, 29 января с 10:00. Заключительный концерт фестиваля пройдёт 7 февраля в 15:00 в концертном зале «Дружба». А победители фестиваля примут участие в праздничном концерте «Живёт Победа в поколениях!» 8 мая на Театральной площади Брянска.

Принять участие в фестивале могут талантливые, инициативные, профессиональные и самобытные исполнители: вокалисты, чтецы, артисты, танцоры, музыканты и спортсмены. Дополнительную информацию о фестивале можно узнать в отделе культуры, молодёжной политики и спорта Советской районной администрации Брянска по телефону: 30-68-53.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов. Указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре 2018 года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.