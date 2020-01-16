Руководитель псковского избиркома Игорь Сопов обсудил взаимодействие с молодежной комиссией

21:46, 16 января 2020, ПАИ

16 января состоялась встреча председателя избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова с членами молодежной избирательной комиссии Псковской области. Об этом сообщается в «Инстаграме» избиркома.

«На встрече обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия избиркома с молодежной комиссией по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, а также план работы на 2020 год. Первоочередная задача - привлечь молодых активных людей в резервный состав молодежной комиссии. Именно их новые идеи и форматы, нестандартные творческие подходы нужны для того, чтобы избирательный процесс стал по-настоящему интересен молодёжи», - говорится в сообщении.

Кроме того, намечены планы на 2020 год, в числе которых подготовка к 75-летию со Дня победы, подготовка базы волонтёров, а также мероприятия для школьников и студентов, направленных на повышение правовой культуры и электоральной активности, укрепление гражданской позиции молодых и будущих избирателей на территории региона.

Предусмотрено обучение для самих членов молодежных избирательных комиссий, а также сотрудничество с приграничными регионами.

«Игорь Сопов отметил, что еще важной деталью станет разработка единого стиля и брендбука для избирательной комиссии, изготовление брендированных материалов и информационных буклетов, а также проведение активной информационной работы, как в СМИ, так и в социальных сетях», - отмечается в сообщении избиркома.