ФК Псков-747 вышли из отпуска для подготовки к возобновлению Первенства России во втором дивизионе

12:32, 17 января 2020, ПАИ

Команда «Псков-747», выступающая во втором дивизионе Первенства России (группа «Запад»), вернулась из зимнего отпуска, начавшегося в ноябре. После 15 игр псковичи имеют 18 очков и занимают 9 строчку из 14 команд. Впереди их ждут 11 туров весенней части Первенства, которое возобновится в апреле.

По ходу сезона, в 7 туре, «Псков-747» был на вершине турнирной таблицы, а тренер Игорь Васильев и капитан команды Антон Шишаев в августе получили индивидуальные награды Лиги как лучшие в своем деле.

Возобновив тренировки с понедельника, «747» не досчитались в своем составе четырех человек. Команду покинули «легионеры» (игроки других футбольных школ) - Владислав Скляр из Краснодара и Никита Никитенко из Строгино. Пскович Владислав Волков ушел в армию, а Владислав Орлов, завершивший год назад службу в Вооружённых силах, приостановил профессиональную карьеру.

По индивидуальным планам сейчас занимаются защитник Игорь Васильев и нападающий Дмитрий Мотлахов, перенесшие по ходу первой части сезона операции. Кроме того, к команде присоединился воспитанник псковского футбола, отучившийся в СШОР «Зенит» и выступавший за команду «Ленинградец», но не часто пробивавшийся в основу, Данила Дятлов. Игорь Васильев отметил, что Данила сам изъявил желание присоединится к команде родного города. Это не первый подобный опыт для псковичей - собирать из других команд футболистов, прежде выступавших за «Псков-747» или родившихся в нашем городе.

В первую неделю псковичи проводят втягивающие тренировки - перерыв составил почти два месяца. Занятия проходят на после стадиона «747». Затем к ним добавится зал. Врач команды Анна Боргуль отметила, что при такой погоде тренировки на воздухе «самое лучшее для футболистов». «Поле не замерзшее, не обледенелое, что снижает риски ненужных травм», - добавила она.

На первой тренировке команды присутствовал и президент клуба Алексей Севастьянов. Он отметил важность изменений, которые сейчас происходят с управлением команды, и заверил, что это не отразится на футболистах и их выступлении в текущем Первенстве. «Свежая история знает примеры, когда команды областных центров снимаются по ходу чемпионата. Это грустные истории, которые нам удалось обойти стороной», - подчеркнул Алексей Севастьянов.

«Псков-747» в феврале планирует принять участие в ежегодном Кубке Полпреда, который проходит в Манеже Санкт-Петербурга, а также провести контрольные игры с командами-географическими соседями. О возможности заграничного сбора, какой состоялся в прошлом году, не сообщается.

Другой футбольный клуб, представляющий Псковскую область, «Луки-Энергия», вернется из отпуска 22 января.