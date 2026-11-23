Спортсмен из Псковской области завоевал серебро чемпионата мира по шахбоксу в Стамбуле

17:32, 23 ноября 2026, ПАИ

Представитель Плюсского района Псковской области Константин Новинский завоевал серебряную медаль чемпионата мира по шахбоксу, который прошёл в Стамбуле с 16 по 22 ноября. Об этом пишет газета «Плюсский край».



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»





Новинский завоевал серебро среди мужчин старше 40 лет в весовой категории до 92 килограммов. В финале он уступил сопернику из Франции по времени в шахматной партии. «К сожалению, в финале пришлось уступить. Но общие итоги нашей сборной впечатляют», – отметил медалист из Плюссы.

Сборная России одержала победу в командном зачёте чемпионата мира, завоевав 12 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей. Турнир в Стамбуле собрал более 150 участников из 19 стран.