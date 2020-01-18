Псковская область стала лидером в СЗФО по росту в рамках нацпроекта посещаемости учреждений культуры

11:50, 18 января 2020, ПАИ

По итогам 2019 года Псковская область вошла в число лидеров в Северо-Западном федеральном округе по приросту посещаемости учреждений культуры в рамках национального проекта «Культура». В числе лучших в СЗФО также оказались Калининградская область и Санкт-Петербург. Об этом заявила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе мониторингового совещания по реализации мероприятий нацпроекта в СЗФО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Министерства.

По словам Ольги Яриловой, показатель прироста посещаемости учреждений культуры в рамках нацпроекта по итогам 2019 года в целом по стране был перевыполнен на 7,4%, в Северо-Западном федеральном округе – на 4,5%.

Заместитель министра отметила, что в минувшем году в СЗФО были отремонтированы 32 домах культуры, оснащены новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 60 детских школ искусств и училищ, переоборудованы по модельному стандарту 18 библиотек, открыты 16 обновленных кинозалов и 10 виртуальных концертных залов.

Как сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, по итогам 2019 года регион выполнил целевые показатели нацпроекта «Культура» на 100%. В прошлом году были приобретены более 1 тысячи 900 музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов, отремонтированы два районных дома культуры.

В 2020 году расходы на реализацию национального проекта «Культура» в Псковской области превысят 100 млн рублей. Крупнейшим запланированным мероприятием будет капитальный ремонт здания Родинского сельского дома культуры.