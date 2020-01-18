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Общество

Вячеслав Володин: Введенные против России санкции помогают встать на ноги отечественной промышленности

Введенные против России санкции способствуют развитию отечественной промышленности, и регионы должны это учитывать при работе с инвесторами, убежден председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в рамках визита в Псковскую область 18 января, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

Спикер Госдумы побывал в этот день в особой экономической зоне «Моглино» и познакомился с инвестиционными проектами, которые реализуются сейчас в Псковской области. 

«Наша задача - создать вам условия, а ваша - привнести технологии и быть конкурентными на рынке», - заявил он, обращаясь к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. 

Сейчас в особой экономической зоне 13 резидентов, в ближайшее время будут запущены несколько новых предприятий. Суммы вложений - несколько миллиардов рублей. 

Производства самые разные - от пищевой до химической промышленности. 

«Если вы используйте сейчас те возможности, которые конъюнктура вам даёт в условиях санкций и вызовов, связанных с политическими решениями Евросоюза и США, вы сейчас можете заместить этот рынок», - заявил Вячеслав Володин.

По его словам, «ограничения рано или поздно уйдут в прошлое». И к тому моменту «наша отечественная промышленность будет вполне на ногах, будет конкурентно способна решать задачи».​

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