Вячеслав Володин: Введенные против России санкции помогают встать на ноги отечественной промышленности

13:35, 18 января 2020, ПАИ

Введенные против России санкции способствуют развитию отечественной промышленности, и регионы должны это учитывать при работе с инвесторами, убежден председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в рамках визита в Псковскую область 18 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Спикер Госдумы побывал в этот день в особой экономической зоне «Моглино» и познакомился с инвестиционными проектами, которые реализуются сейчас в Псковской области.

«Наша задача - создать вам условия, а ваша - привнести технологии и быть конкурентными на рынке», - заявил он, обращаясь к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Сейчас в особой экономической зоне 13 резидентов, в ближайшее время будут запущены несколько новых предприятий. Суммы вложений - несколько миллиардов рублей.

Производства самые разные - от пищевой до химической промышленности.

«Если вы используйте сейчас те возможности, которые конъюнктура вам даёт в условиях санкций и вызовов, связанных с политическими решениями Евросоюза и США, вы сейчас можете заместить этот рынок», - заявил Вячеслав Володин.

По его словам, «ограничения рано или поздно уйдут в прошлое». И к тому моменту «наша отечественная промышленность будет вполне на ногах, будет конкурентно способна решать задачи».​