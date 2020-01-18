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Политика

Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин 18 января в рамках однодневного рабочего визита в Псковскую область посещает особую экономическую зону «Моглино». Его сопровождает губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

В центре внимания инвестиционные проекты, реализация которых может оказать существенный вклад в развитие промышленного сектора региона, а также сформировать регулярное поступление значительных налоговых отчислений в местные бюджеты. 

Глава региона демонстрирует не только действующие предприятия, но и рассказывает о проектах, которые предполагается реализовать в границах особой экономической зоны в ближайшие годы. 

Территория особой экономической зоны около 300 га. На данный момент 13 резидентов вошли в «Моглино», они заявили о создании порядка 1100 новых рабочих мест, 20 млрд инвестиций.

В планах - строительство нового предприятия - «Титан-Полимер», есть договоренности и с другими инвесторами, проявляющими интерес к данной территории. 

В инженерную инфраструктуру «Моглино» в целом вложено около 3 млрд рублей. В перспективе создание особой экономической зоны «Моглино - 3» в Дедовическом районе. Средства на создание инфраструктуры заложены в программу социально-экономического развития Псковской области с учетом софинансирования из федерального бюджета. 

«Для нас, Псковской области, особая экономическая зона - это основная точка развития», - заявила заместитель губернатора Нинель Салагаева, которая провела презентацию «Моглино».

​В продолжение визита состоится беседа Вячеслава Володина с Михаилом Ведерниковым в кабинете псковского губернатора, в ходе которой планируется обсудить первоочередные задачи на 2020 и последующие годы, наиболее значимые проекты региона и их финансирование. ​

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