Вячеслав Володин анонсировал встречи с главами субъектов страны

13:52, 18 января 2020, ПАИ

«Наша задача, чтобы регионы, имеющие сегодня меньше средств, получили больше и участвовали во всех федеральных программах», - заявил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на встрече с активом Псковской области 18 января.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Вячеслав Володин отметил, что для 10 регионов, в том числе для Псковской области, у которых появятся индивидуальные программы социально-экономического развития, понижены объёмы собственного софинансирования при участии в федеральных программах.

«Когда говорим о 10 регионах, нуждающихся в поддержке, мы со своей стороны считаем необходимым в течение текущего года мониторить ситуацию и при необходимости вносить коррективы», - заявил спикер Госдумы. Он подчеркнул, что сегодняшняя встреча с активом Псковской области будет не последней.

Вячеслав Володин также анонсировал встречу с руководителями 10 регионов по итогам первого месяца работы в рамках индивидуальных социально-экономических программ.

По словам губернатора Псковской области, программа региона сейчас одной из первых среди десяти субъектов проходит согласование в правительстве РФ.