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Политика

Псковский губернатор о перспективах развития региона: Нам необходим синергетический эффект во всех сферах

«Нам необходим синергетический эффект во всех сферах», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с активом региона 18 января.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, губернатор отметил, что создана программа социально-экономического развития Псковской области и сейчас она единственная из 10 регионов, которые получат дополнительную федеральную поддержку, проходит согласование в правительстве. Кроме того, на уровне кабинета министров было принято решение о выделении средств на закупку более 100 автобусов для ГП ПО «Псковпассажиравтотранса». Также Псковская область включена в число регионов, которые получили гранты на решение социальных проблем. «Мы готовы двигаться дальше, не только в рамках реализации национальных проектов и программы социально-экономического развития», - сказал губернатор. Он подчеркнул, что наравне с нацпроектами удалось «прорубить окно для беспрецедентных возможностей развития Псковской области».

Михаил Ведерников отметил, что сегодняшний визит в регион Вячеслава Володина – хороший знак. Он поблагодарил спикера Госдумы за внимание к региону.

«Мы должны сделать всё, чтобы оправдать оказанное доверие», - заявил губернатор.

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