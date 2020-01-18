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Политика

В Псковскую область прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин

18 января в Псковскую область с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ожидается, что Вячеслав Володин проведёт встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, а также посетит особую экономическую зону «Моглино». Также запланирована встреча с активом региона, на которой будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития региона.

Сегодняшний визит в Псковскую область стал первым для Вячеслава Володина на посту председателя Госдумы. Как отмечает пресс-служба Госдумы, он связан с включением Псковской области в список из 10 регионов, которым при реализации программ поддержки помощь будет оказываться в приоритетном порядке.

Разработана программа социально-экономического развития Псковской области, которая направлена на рост среднедушевых денежных доходов населения, рост инвестиций в основной капитал на душу населения, снижение уровня безработицы и повышение качества жизни граждан.

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