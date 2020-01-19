Как проходили Крещенские купания в Пскове в последнее десятилетие (ФОТО)
Ежегодно тысячи верующих 18 и 19 января окунаются в купели в честь праздника Крещения Господня.
В Псковской области такие места для зимних купаний организуют на реках и озерах в Пскове, Великих Луках, Псковском и ряде других районов. Как правило, купели создают вблизи монастырей или действующих храмов.
Вечером 18 января и днем 19 января все желающие могут прийти к этим местам, окунуться с головой или просто омыть лицо водой.
У купелей всегда дежурят спасатели.
Псковское агентство информации подготовило выборку фотографий за последнее десятилетие: как проходили Крещенские купания в Пскове и Выбутах. Глядя на эти кадры, можно заметить, что лед на реке Великой не встал лишь в 2020 году в январе.
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