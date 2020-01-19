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Крещенские купания (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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Как проходили Крещенские купания в Пскове в последнее десятилетие (ФОТО)
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Общество

Как проходили Крещенские купания в Пскове в последнее десятилетие (ФОТО)

Фото: Андрей Степанов

Ежегодно тысячи верующих 18 и 19 января окунаются в купели в честь праздника Крещения Господня.

В Псковской области такие места для зимних купаний организуют на реках и озерах в Пскове, Великих Луках, Псковском и ряде других районов. Как правило, купели создают вблизи монастырей или действующих храмов.

Вечером 18 января и днем 19 января все желающие могут прийти к этим местам, окунуться с головой или просто омыть лицо водой.

У купелей всегда дежурят спасатели.

Псковское агентство информации подготовило выборку фотографий за последнее десятилетие: как проходили Крещенские купания в Пскове и Выбутах. Глядя на эти кадры, можно заметить, что лед на реке Великой не встал лишь в 2020 году в январе.

2010 год. 

В январе 2010 года Псков готовился к Всероссийской Масленице. На реках стоял лед. Горд был засыпан снегом. Фото: Андрей Степанов.

2011 год.

В 2011-м году традиционно купель соорудили у стен Мирожского монастыря. Фото: Андрей Степанов.

2013 год.

Морозно было в тот год в Пскове. Фото Андрей Степанов.

2014 год.

В Выбутах в тот год было многолюдно. На берегу в связи с морозами поставили палатки. Военные угощали верующих горячим чаем.

2015 год.

Казалось, что это самый теплый год. В Крещение снега было мало, на улицах города - скользко от перепадов ночных и дневных температур. Фото: Михаил Глущенко.

2016 год.

Фото: Дмитрий Марков.

2017 год.

Фото: Александр Сидоренко.

2018 год.

18 января того года в Пскове сыпал снег. Самая настоящая зима. Фото: Дарья Хваткова.

2019 год. 

Традиционно у купели дежурят спасатели. Желающих искупаться в Крещенье - множество. Фото: Дарья Хваткова.

Фото: Андрей Степанов.

2020 год.

В 2020 году зима оказалась затянувшейся осенью. Бесснежная, теплая. На реке Великой лед так и не встал.

 

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