Обнародован список мест для крещенских купаний в Псковской области

10:49, 16 января 2020, ПАИ

Места для купания во время православного праздника Крещение Господне определили в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Так, в Пскове все желающие смогут окунуться в реку Великую на городском пляже 18 января с 22:00 до 3:00 и 19 января с 10:00 до 20:00. Великолучан ждут на острове Дятлинка с 20:00 18 января до 20:00 19 января.

В Гдове площадка для крещенского купания традиционно будет расположена на реке Гдовке на улице 1-й Слободской 19 января с 15:00 до 18:00. Кроме этого, можно искупаться в заливе Лахта Чудского озера в деревне Залахтовье Гдовского района 19 января с 13:00 до 14:00.

Жители Псковского района смогут последовать народной традиции в деревне Бабаево Тямшанской волости с 18:00 18 января до 3:00 19 января. Также будет можно окунуться в источнике святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно, в Елизаровском источнике Спасо-Елеазаровского женского монастыря, в источниках Никандровской пустыни и Крыпецкого монастыря, а также на реке Великой в деревне Выбуты.

В Пушкинских Горах местом для купания станет озеро Толобенец 19 января с 12:00 до 15:00. В Новорожевском районе - купель «Святой источник» в деревне Боровичи 18 января с 18:30 до 1:00.

В Дедовичах разрешено искупаться в реке Шелонь с 23:00 18 января до 3:00 19 января, а в Опочецком районе — в озере Косарно у деревни Лобово 19 января с 10:00 до 14:00.

В Опочке православных жителей будут ждать у реки Великой рядом с домом № 2 на улице Калинина 19 января с 10:00 до 14:00.

Безопасность и порядок в местах массовых купаний обеспечат силовые ведомства, МЧС и медицинские работники.