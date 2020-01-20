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Общество

Начислять маткапитал на первенца в России начнут весной

Жители России смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка и ежемесячные пособия на детей в марте-апреле 2020 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

В ближайшее время изменения будут внесены в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будут рассматриваться в Госдуме в кратчайшие сроки, отметила Светлана Бессараб.

В обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил выдавать маткапитал при рождении первого ребенка. По его словам, россиянам будет начисляться маткапитал в размере 466 тысяч 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тысяч рублей на второго. При рождении третьего ребенка государство будет погашать 450 тысяч рублей ипотеки.

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