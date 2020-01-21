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Общество

При регистрации юрлиц через МФЦ в Псковской области заявителю не придётся платить госпошлину

При государственной регистрации юридических лиц через региональный Многофункциональный центр заявителю не придется платить государственную пошлину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. 

Пакет документов должен содержать заявление о государственной регистрации, удостоверенное подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом. Стоимость этой нотариальной услуги колеблется от 1200 до 1500 рублей. Но даже при необходимости нотариального заверения заявитель экономит до 2500 рублей. Государственная пошлина по государственной регистрации юридических лиц составляет 4 тысячи рублей.

«Мы намерены продолжить расширения услуг налоговых органов на площадке МФЦ. Обеспечение доступности государственных услуг особенно в районных центрах является для нас первоочередной задачей. Также обращаем внимание на перечень некоммерческих организаций, установленный Федеральным законом от 12 января 1996 года N7-ФЗ, прием которых в отделах МФЦ не осуществляется», — отметила директор регионального МФЦ Ершова Екатерина.

В конце октября губернатор Михаил Ведерников на встрече с руководством МФЦ поручил вывести учреждение на новый уровень оказания услуг. В результате в ноябре на десять часов увеличилась продолжительность рабочей недели центрального офиса регионального МФЦ в Пскове. Затем были открыты новые офисы для обслуживания населения, а также расширен перечень предоставляемых услуг, действует мобильное приложение.

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