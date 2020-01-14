0
15:29
Незаконная парковка в Пскове мешает началу строительства здания службы спасения
14:28
Псковичи могут записаться на приём в МФЦ через мобильное приложение
12:20
Автобусы на время ремонта Рижского проспекта в Пскове пустят по соседним улицам
11:38
Заменить главную городскую ёлку планируют власти Пскова к следующему году
11:21
Начался второй тур голосования за претендентов на премию «Народное признание – 2019»
10:55
Около 800 тысяч человек посетили Псковский кремль в 2019 году
09:42
Фестиваль «Сетомаа. Семейный встречи» награждён дипломом за укрепление межнационального единства
Еще новости
Общество

Псковичи могут записаться на приём в МФЦ через мобильное приложение

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области запустил мобильное приложение «Мои документы онлайн», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Теперь записаться на приём в МФЦ стало проще: через мобильное приложение заявитель может забронировать талон в любой из отделов многофункционального центра на всей территории Псковской области.

«Внедрение приложения на площадке МФЦ продиктовано временем — все больше пользователей используют именно мобильные устройства, все меньше прибегают к стационарным компьютерам. Бронирование электронного талона займет не более минуты. Необходимо отметить, что электронный талон обладает своей спецификой: четко в указанное время загорится ваш номер, поэтому в день посещения необходимо заранее приехать в отдел приема заявителей, получить талон на стойке администратора и дожидаться вызова в окно», — отметила директор МФЦ Псковской области Екатерина Ершова.

Приложение «Мои документы онлайн» доступно для телефонов на платформах iOS и Android.

В конце октября губернатор региона Михаил Ведерников на встрече с руководством МФЦ поручил вывести учреждение на новый уровень оказания услуг. После этого на десять часов увеличилась продолжительность рабочей недели центрального офиса МФЦ в Пскове, открылись новые офисы для обслуживания населения, расширен перечень предоставляемых услуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Незаконная парковка в Пскове мешает началу строительства здания службы спасения
14 января 2020
Незаконная парковка в Пскове мешает началу строительства здания службы спасения
Псковичи могут записаться на приём в МФЦ через мобильное приложение
14 января 2020
Псковичи могут записаться на приём в МФЦ через мобильное приложение
Автобусы на время ремонта Рижского проспекта в Пскове пустят по соседним улицам
14 января 2020
Автобусы на время ремонта Рижского проспекта в Пскове пустят по соседним улицам
Заменить главную городскую ёлку планируют власти Пскова к следующему году
14 января 2020
Заменить главную городскую ёлку планируют власти Пскова к следующему году 1
Начался второй тур голосования за претендентов на премию «Народное признание – 2019»
14 января 2020
Начался второй тур голосования за претендентов на премию «Народное признание – 2019»
Около 800 тысяч человек посетили Псковский кремль в 2019 году
14 января 2020
Около 800 тысяч человек посетили Псковский кремль в 2019 году
Фестиваль «Сетомаа. Семейный встречи» награждён дипломом за укрепление межнационального единства
14 января 2020
Фестиваль «Сетомаа. Семейный встречи» награждён дипломом за укрепление межнационального единства
Новые температурные рекорды ожидаются в России
14 января 2020
Новые температурные рекорды ожидаются в России

Идет загрузка...