Псковичи могут записаться на приём в МФЦ через мобильное приложение

14:28, 14 января 2020, ПАИ

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области запустил мобильное приложение «Мои документы онлайн», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Теперь записаться на приём в МФЦ стало проще: через мобильное приложение заявитель может забронировать талон в любой из отделов многофункционального центра на всей территории Псковской области.

«Внедрение приложения на площадке МФЦ продиктовано временем — все больше пользователей используют именно мобильные устройства, все меньше прибегают к стационарным компьютерам. Бронирование электронного талона займет не более минуты. Необходимо отметить, что электронный талон обладает своей спецификой: четко в указанное время загорится ваш номер, поэтому в день посещения необходимо заранее приехать в отдел приема заявителей, получить талон на стойке администратора и дожидаться вызова в окно», — отметила директор МФЦ Псковской области Екатерина Ершова.

Приложение «Мои документы онлайн» доступно для телефонов на платформах iOS и Android.

В конце октября губернатор региона Михаил Ведерников на встрече с руководством МФЦ поручил вывести учреждение на новый уровень оказания услуг. После этого на десять часов увеличилась продолжительность рабочей недели центрального офиса МФЦ в Пскове, открылись новые офисы для обслуживания населения, расширен перечень предоставляемых услуг.