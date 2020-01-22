Новости архитектурной среды: Памяти объекта культурного наследия

18:13, 22 января 2020, ПАИ

В рубрике «Дежурный по среде» ее бессменный автор Владимир Шуляковский размышляет о судьбе псковских памятников. Не всех, конечно, но тех, которые, как принято говорить, родом из детства современных горожан.

Несколько дней назад на наших глазах погиб архитектурный памятник – дом №7-А по улице Труда. Что закономерно вызвало волну народного возмущения и поставило вечный вопрос – кто виноват и что делать. Меры предлагаются самые разные – от требования немедленно снести все эти «так называемые памятники» до применения жёстких карательных действий по отношению к собственникам зданий и ответственным за их сохранность чиновникам.

Погибший дом не был архитектурным шедевром. Однако подобные рядовые, «фоновые» здания однозначно заслуживают сохранения. Они образуют ткань исторической среды города, и с потерей каждого из них ткань эта истончается и исчезает.

К сожалению, в Пскове и области архитектурные элементы исторической среды исчезают регулярно.

Почему же не удаётся их сохранить? Главная беда подобных объектов культурного наследия именно в том и состоит, что они являются объектами культурного наследия. Потому что статус ОКН существенно ограничивает возможности приспособления зданий к современному использованию, а также многократно усложняет и удорожает проектные и строительные работы.

Рассмотрим на примере очередного претендента на преждевременную гибель – многострадального дома №4 по улице Труда, который никак не удаётся пристроить в хорошие руки.

Это здание - точно не шедевр архитектуры, но оно является осколком существовавшей прежде исторической среды и именно поэтому представляет ценность. Дом удачно расположен, имеет хорошие габариты, к нему прилегает обширный свободный земельный участок. Имеются все коммуникации, можно сделать удобный подъезд и парковку. Казалось бы – приложить немного головы и можно придумать, как приспособить его к современной жизни, не исказив при этом внешний вид. Но дом является объектом культурного наследия, его стены, крыша, окна, планировка и прочее являются «предметами охраны», которые нельзя трогать. И, стало быть – пристройку к нему сделать нельзя, внутреннюю перепланировку нельзя, дополнительный вход с улицы нельзя. Второй пожарный выход (если он нужен) - тоже нельзя. Любые действия (например, заменить сгнившую крышу на новую точно такую же) должны предваряться историко-архитектурными исследованиями, разработкой реставрационного проекта фирмой, имеющей соответствующую лицензию, прохождением проекта через две государственные экспертизы – и только после всего этого можно будет приступить к осуществлению строительных работ при помощи специализированной реставрационной организации с использованием только аутентичных материалов. Я обозначил проблемы только вчерне, на самом деле всё гораздо сложнее. Стоит ли удивляться, что не находится желающих пройти эти круги ада, чтобы в результате получить дом, с которым ничего нельзя сделать.

А между тем существует и другой вариант обозначения статуса исторических зданий - «Ценный градоформирующий объект». Это «здания и сооружения, формирующие историческую застройку». Требования к реконструкции таких объектов существенно ниже, возможности приспособления намного шире. Могут быть пристройки, перепланировки, в обязательном порядке должен быть сохранён только внешний вид здания. Что, собственно, и требуется для дома №4 по улице Труда. При этом проекты реконструкции и приспособления таких объектов должны быть в обязательном порядке согласованы органом охраны памятников – то есть весь процесс обновления зданий всё равно будет под контролем.

Таким образом, для того, чтобы резко повысить инвестиционную привлекательность пустующих неиспользуемых исторических зданий, чтобы создать благоприятные условия для их восстановления, нужно лишь совершить определённое бюрократическое действие – перевести их из «Объектов культурного наследия» в «Ценные градоформирующие объекты. И будет им счастье.

Уточнение. Всё сказанное касается только рядовой, «фоновой» застройки и ни в коем случае не относится к настоящим архитектурным шедеврам. Такие здания как «Солодёжня» или, скажем, Дом Батова, конечно же, заслуживают и внимательного изучения, и самой тщательной реставрации. Это я на всякий случай, чтобы добрые читатели не обвинили меня в вандализме.

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