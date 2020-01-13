0
20:54
«Имперский русский балет» дважды выступит в Пскове
19:30
Псковская область перевыполнила план по строительству жилья
17:50
Новости архитектурной среды: Ближнее Запсковье
15:30
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
14:53
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
14:33
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
14:11
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
Еще новости
Общество

Новости архитектурной среды: Ближнее Запсковье

Псковское агентство информации представляет новую рубрику - «Дежурный по среде». Ее автором выступит известный псковский архитектор Владимир Шуляковский. Он планирует регулярно знакомить читателей с новостями города, которые редко попадают в ленты, но прочно вписываются в архитектурную картинку Пскова.

Близится к завершению строительство жилого дома, расположенного возле церкви Ильи Мокрого с Луга. Здание возведено на месте ещё недавно существовавшего, но погибшего объекта культурного наследия – что, к сожалению, в нашем городе происходит нередко.

Дом построен из современных строительных материалов и имеет современную планировку. Фасады его не копируют предшественника, а выполнены «по мотивам» ранее существовавшего памятника. Хороший пример корректного включения современного здания в историческую среду.

Автор проекта псковский архитектор Юрий Михайлович Ширяев. Проект был единодушно одобрен Методическим советом Комитета по охране объектов культурного наследия.

Ещё один объект, готовящийся к сдаче – так называемый «Дом-мешок» или палаты Постникова.

Реставраторы сделали сказочный замок из невзрачных мрачноватых зданий, о которых только специалисты и любители старины знали, что это средневековые палаты. Метод реставрации с домысливанием и докомпоновкой утраченных элементов и даже целых сооружений применялся в Пскове многократно и имеет свои традиции. Насколько это хорошо или плохо – пусть судят реставраторы-профессионалы. Я же хотел обратить внимание на одну деталь. Параллельно исторической каменной ограде комплекса зданий устроено ещё и железное ограждение. Наш город, перегороженный всевозможными загородками вдоль и поперёк, получил ещё один бессмысленный забор.

Продолжение следует.

Дежурный по среде Владимир Шуляковский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

«Имперский русский балет» дважды выступит в Пскове
13 января 2020
«Имперский русский балет» дважды выступит в Пскове
Псковская область перевыполнила план по строительству жилья
13 января 2020
Псковская область перевыполнила план по строительству жилья
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
13 января 2020
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
13 января 2020
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
13 января 2020
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
13 января 2020
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
13 января 2020
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты
13 января 2020
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты

Идет загрузка...