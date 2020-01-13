Новости архитектурной среды: Ближнее Запсковье

17:50, 13 января 2020, ПАИ

Псковское агентство информации представляет новую рубрику - «Дежурный по среде». Ее автором выступит известный псковский архитектор Владимир Шуляковский. Он планирует регулярно знакомить читателей с новостями города, которые редко попадают в ленты, но прочно вписываются в архитектурную картинку Пскова.

Близится к завершению строительство жилого дома, расположенного возле церкви Ильи Мокрого с Луга. Здание возведено на месте ещё недавно существовавшего, но погибшего объекта культурного наследия – что, к сожалению, в нашем городе происходит нередко.

Дом построен из современных строительных материалов и имеет современную планировку. Фасады его не копируют предшественника, а выполнены «по мотивам» ранее существовавшего памятника. Хороший пример корректного включения современного здания в историческую среду.

Автор проекта псковский архитектор Юрий Михайлович Ширяев. Проект был единодушно одобрен Методическим советом Комитета по охране объектов культурного наследия.

Ещё один объект, готовящийся к сдаче – так называемый «Дом-мешок» или палаты Постникова.

Реставраторы сделали сказочный замок из невзрачных мрачноватых зданий, о которых только специалисты и любители старины знали, что это средневековые палаты. Метод реставрации с домысливанием и докомпоновкой утраченных элементов и даже целых сооружений применялся в Пскове многократно и имеет свои традиции. Насколько это хорошо или плохо – пусть судят реставраторы-профессионалы. Я же хотел обратить внимание на одну деталь. Параллельно исторической каменной ограде комплекса зданий устроено ещё и железное ограждение. Наш город, перегороженный всевозможными загородками вдоль и поперёк, получил ещё один бессмысленный забор.

Продолжение следует.

Дежурный по среде Владимир Шуляковский.