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Общество

Российским студентам разрешат выбирать новую специальность после второго курса

В России в 2021 году студенты некоторых регионов получат возможность сменить специальность после второго курса обучения, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктора Кресса.

В каких именно регионах пройдет тестирование, не уточняется. Сейчас университеты вводят подобную практику по собственному выбору, однако предполагается, что в будущем она будет закреплена законодательно по поручению президента России Владимира Путина.

В 2022 году возможность сменить специальность в процессе учебы планируется расширить на всю страну. Среди плюсов такой системы эксперты называют снижение количества отчислений на первых курсах из-за разочарования в выбранном направлении.

15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что в России будут ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Президент также пояснил, что прежде всего это затронет именно «те территории, где не хватает врачей, педагогов инженеров».

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