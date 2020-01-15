Число бюджетных мест в вузах регионов будет увеличиваться

13:43, 15 января 2020, ПАИ

Президент Владимир Путин потребовал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Приоритет будет отдан региональным вузам, заявил глава государства в послании Федеральному собранию 15 января, сообщает «Интерфакс».

По мнению президента, это решение позволит большему количеству студентов учиться в своем регионе и там же начинать карьеру. Приоритет он предложил отдать территориям, где сейчас не хватает «врачей, педагогов и инженеров».

Владимир Путин отметил важность того, чтобы в региональных университетах не только росли цифры по приему абитуриентов, но и чтобы вузы развивались с участием бизнеса и других работодателей, укреплялась их учебная, научная и социальная инфраструктура.

Второкурсникам он предложил дать возможность менять направление обучения.

В медицинских вузах будет увеличена доля целевых бюджетных мест по специальности «лечебное дело» - до 70%, «педиатрия» - до 75%. Квоты на целевой приме будут формироваться по заявкам регионов в обмен на гарантию трудоустройства врачей.

По самым дефицитным направлениям ординатуры президент предложил ввести 100%-е целевое обучение, а при зачислении предоставлять приоритет врачам с опытом работы на селе.