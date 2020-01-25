Татьянин день отмечают в Пскове

12:49, 25 января 2020, ПАИ

25 января в Пскове местные жители отмечают День российского студенчества - Татьянин день. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, в этот день православные верующие вспоминают святую мученицу Татьяну, покровительницу студентов.

Празднование Татьяниного дня в Пскове традиционно началось с божественной литургии и молебна, которые прошли в церкви Успения Божьей Матери с Полонища.

Татьяна родилась в знатной римской семье тайных христиан и посвятила себя служению церкви. Великомученица пострадала за веру, проявив стойкость и не предав Господа, как того требовали язычники.

С полным списком мероприятий, который пройдут в Пскове в Татьянин день можно ознакомиться здесь>>>.