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Общество

Воспитанники «Кванториума» из Псковской области отправились на учёбу в «Артек»

Фото предоставлено сообществом псковского «Кванториума» в социальных сетях

Пять воспитанников «Кванториума» из Псковской области отправились в международный детский центр «Артек» на первую тематическую смену «Время наших открытий», организованную научно-исследовательским центром «Курчатовский институт». Смена продлится до 10 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мария Прокудина, Иван Прокофьев, Иван Павлов, Андрей Кувшинов и Игорь Ганго попали в число 50 победителей конкурса, организованного Курчатовским институтом. Вместе с псковичами в Крым приехали школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Ульяновской, Новгородской областей, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики.

Программа «Учимся у природы, создаем будущее», обучение по которой пройдут ребята из Псковской области, направлена на популяризацию современных научных знаний. Она познакомит школьников с историей атомного проекта, современными технологическими вызовами и природоподобными технологиями. В реализации научных проектов участникам смены помогут молодые ученые, инженеры и технологи научно-исследовательского центра.

Псковская область активно сотрудничает с Курчатовским институтом. По инициативе губернатора Михаила Ведерникова в Пскове прошли Кикоинские чтения. В сентябре 2019 года был открыт Кикоинский класс в псковской школе № 1, учащиеся которого изучают дополнительные модули, связанные с естественными науками, пять воспитанников «Кванториума» прошли стажировку в научно-исследовательском центре.

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