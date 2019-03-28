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Общество

Премию имени Кикоина за достижения в изучении физики будут вручать в Псковской области

Премия имени Исаака Кикоина за высокие достижения в изучении физики для учащихся старших классов и ученых региона будет учреждена в Псковской области по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Размер премии для школьников составит 15 тысяч рублей, а для ученых - 50 тысяч. Главной наградой станет стажировка в Курчатовском институте.

Выступая на торжественном заседании 33-х Кикоинских научных чтений в Пскове сегодня, 28 марта, Михаил Ведерников отметил, что премия – это вклад в увековечивание памяти Исаака Константиновича Кикоина, выросшего в Пскове, а также «стимул для наших ребят изучать главную науку об устройстве мира».

Он также выразил надежду, что Кикоинские чтения станут «доброй традицией». Напомним, 33-и Кикоинские научные чтения проходят на базе ПсковГУ с участием ученых, научных работников Курчатовского института, специалистов Псковского, Тверского, Новгородского государственных университетов, студентов.

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