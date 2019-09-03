Кикоинский класс заработал в школе №1 в Пскове

09:56, 03 сентября 2019, ПАИ

В Пскове в школе №1 заработал Кикоинский класс, обучаться в котором будет 21 ученик. Своё название он получил от имени выпускника этой школы, известного физика-ядерщика Исаака Кикоина. 3 сентября класс посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор школы Ирина Ломонова рассказала, что программу работы класса формировали педагоги учебного заведения, преподаватели Псковского государственного университета и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил, что для работы класса создана новая программа, которой в регионе ранее не было. «Программа уникальная, адаптированная для 5 класса, так как Курчатовский институт обычно начинает работать с восьмиклассниками», - рассказал он.

Михаил Ведерников поздравил школьников с началом нового учебного года, а также с тем, что им выпала честь быть первыми учениками Кикоинского класса. «Эта программа поможет раскрыть все ваши таланты, поможет понять, кем вы захотите стать в будущем», - сказал глава региона. Он подчеркнул, что такого класса в Псковской области пока больше нет.

«Мы будем стараться, чтобы наша молодежь не уезжала. Вчера новую школу в Дно открыли, вчера попросил у Дмитрия Медведева помочь нам построить ещё несколько школ», - сообщил губернатор.

Он пожелал школьникам удачи и заверил, что впереди их ждёт много интересного.

Советник директора Курчатовского института Андрей Николаенко пригласил учеников Кикоинского класса в Москву и пообещал, что эту поездку за свой счёт организует исследовательский центр. «Рады будем видеть вас на площадках Курчатовского института», - сказал он и зачитал приветственный адрес от президента Курчатовского института Михаила Ковальчука.

Андрей Николаенко также заявил, что Курчатовский институт будет снабжать класс учебными пособиями и намерен организовать грантовую поддержку для учеников.

С открытием Кикоинского класса его первых учеников поздравила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина. «Вы стали взрослее и можете ставить перед собой более трудные задачки. А мы вместе с вами будем открывать новое, не бойтесь удивляться, задавать вопросы, тогда вы станете большими учеными как Исаак Кикоин», - обратилась она к школьникам.

Ученики Кикоинского класса зачитали клятву, а после официальной церемонии сфотографировались с губернатором и взяли у гостей автографы.

Проект Кикоинского класса реализуется в рамках договоренностей между главой региона, Псковским государственным университетом и Курчатовским институтом.

На XXXIII Кикоинских чтениях, которые впервые прошли в Пскове в марте этого года, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что есть все условия для того, чтобы город стал одной из ключевых точек воспитания интеллекта.