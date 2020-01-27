0
12:48
Дорожные работы на 16 объектах выполнены в Пскове в 2019 году
12:31
Около миллиона рублей сэкономили заказчики Псковской области благодаря «Порталу поставщиков»
11:46
«Ростелеком» завершил проект «Устранение цифрового неравенства» в Псковской области
11:35
Открытие выставки фотографа ПАИ Дарьи Хватковой состоится в «Простории» в 19:00
10:23
Память жертв блокады Ленинграда чтят в Псковской области
10:07
Американские геймеры оценили стратегию «Партизаны 1941», действие которой развернется в Псковской области
18:03
Завершилось голосование за претендентов на получение премии «Народное признание – 2019»
Еще новости
Общество

Приставы заставили опочецкого лесозаготовителя выплатить штрафы на сумму 320 тысяч рублей

Судебные приставы заставили лесозаготовительную организацию из Опочки выплатить штрафы на сумму 320 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Отмечается, что рабочие уничтожили жизнеспособный подрост, а также не очистили место заготовки древесины от порубочных остатков, что могло привести к лесному пожару. В ведомстве обратили внимание, что в то время на территории региона был пожароопасный сезон.

В результате организацию привлекли к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и правил использования лесов. Она получила четыре штрафа по 80 тысяч рублей.

В связи с тем, что организация не выплатила в срок штрафы, приставы вынесли постановление об обращении взыскания на её средства на банковских счетах. Лишь после этого лесозаготовитель оплатил штраф, добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Дорожные работы на 16 объектах выполнены в Пскове в 2019 году
27 января 2020
Дорожные работы на 16 объектах выполнены в Пскове в 2019 году
Около миллиона рублей сэкономили заказчики Псковской области благодаря «Порталу поставщиков»
27 января 2020
Около миллиона рублей сэкономили заказчики Псковской области благодаря «Порталу поставщиков»
«Ростелеком» завершил проект «Устранение цифрового неравенства» в Псковской области
27 января 2020
«Ростелеком» завершил проект «Устранение цифрового неравенства» в Псковской области
Открытие выставки фотографа ПАИ Дарьи Хватковой состоится в «Простории» в 19:00
27 января 2020
Открытие выставки фотографа ПАИ Дарьи Хватковой состоится в «Простории» в 19:00
Память жертв блокады Ленинграда чтят в Псковской области
27 января 2020
Память жертв блокады Ленинграда чтят в Псковской области
Американские геймеры оценили стратегию «Партизаны 1941», действие которой развернется в Псковской области
27 января 2020
Американские геймеры оценили стратегию «Партизаны 1941», действие которой развернется в Псковской области
Завершилось голосование за претендентов на получение премии «Народное признание – 2019»
26 января 2020
Завершилось голосование за претендентов на получение премии «Народное признание – 2019»
Обломки самолёта времён Великой Отечественной войны обнаружили поисковики в болотах Невельского района
26 января 2020
Обломки самолёта времён Великой Отечественной войны обнаружили поисковики в болотах Невельского района 1

Идет загрузка...