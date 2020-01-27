Приставы заставили опочецкого лесозаготовителя выплатить штрафы на сумму 320 тысяч рублей

14:14, 27 января 2020, ПАИ

Судебные приставы заставили лесозаготовительную организацию из Опочки выплатить штрафы на сумму 320 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Отмечается, что рабочие уничтожили жизнеспособный подрост, а также не очистили место заготовки древесины от порубочных остатков, что могло привести к лесному пожару. В ведомстве обратили внимание, что в то время на территории региона был пожароопасный сезон.

В результате организацию привлекли к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и правил использования лесов. Она получила четыре штрафа по 80 тысяч рублей.

В связи с тем, что организация не выплатила в срок штрафы, приставы вынесли постановление об обращении взыскания на её средства на банковских счетах. Лишь после этого лесозаготовитель оплатил штраф, добавили в ведомстве.