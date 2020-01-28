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Недобросовестного заведующего отделением великолукской больницы осудили за обман пациентов

В Великих Луках 61-летнего заведующего травматолого-ортопедическим отделением межрайонной больницы уволили за обман пациентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Судом установлено, что в 2015-2018 годах осужденный, находясь в сговоре с двумя соучастниками, сообщал своим пациентам о необходимости приобретения дорогих протезов за собственный счет, скрывая от них факт того, что их стоимость оплачивается за счет целевых средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.

После оплаты пациентами либо их родственниками стоимости протезов в размере от 60 000 до 90 000 рублей и проведения операций, квитанции об оплате эндопротезов к медицинским картам не приобщались, выставлялись счета на повторную их оплату за счет средств фонда.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения права заниматься деятельностью, связанной с исполнением административных полномочий в области здравоохранения, а также возместить стоимость протезов обманутым пациентам.

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