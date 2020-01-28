Более 100 человек стали жертвами китайского коронавируса

11:25, 28 января 2020, ПАИ

Количество летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом в Китае возросло до 106 человек, пишет ТАСС. Количество зараженных увеличилось до 4 тысяч 547 человек, при этом близкие контакты с заболевшими поддерживают 47 тысяч.

В настоящее время 976 человек находятся в тяжелом состоянии, 60 пациентов были выписаны из больниц после прохождения лечения.

В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян был выявлен 21 заболевший (один летальный исход).

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук отмечал, что у псковичей нет поводов для паники по поводу вспышки китайского коронавируса.