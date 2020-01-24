Александр Нестерук о китайском коронавирусе: Поводов для паники у псковичей нет

10:46, 24 января 2020, ПАИ

Жителям Псковской области меньше всего следует паниковать по поводу вспышки коронавируса в Китае. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Александр Нестерук подчеркнул, что Роспотребнадзор усилил надзор на всех пунктах пропуска, в первую очередь на тех, куда прилетают китайские самолеты, приходят поезда из Китая. «Вводятся мероприятия по недопущению завоза вируса на территорию России. Паниковать не стоит, меры принимаются, лечебные службы готовятся», - отметил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области.

При этом Александр Нестерук подчеркнул, что у жителей Псковской области не должно быть повода для паники. «Если вдруг вирус будет завезен, то в первую очередь на Дальний Восток, в Сибирь, в крупные города – Москву и Санкт-Петербург, которые больше с Китаем общаются. Псковичам меньше всего нужно паниковать, да и повода для паники сейчас нет», - пояснил он и добавил, что все равно гражданам России нужно проявлять осторожность.

По словам главного санитарного врача Псковской области, сам вирус не устойчив во внешней среде. «С какими-то китайскими товарами он не может попасть, заражение только от человека к человеку. Пока в Китае все, кто заразился – это не люди с улицы, а те, кто был в тесном контакте – в семьях», - пояснил он.

О вспышке коронавируса в Китае было объявлено ещё в декабре 2019 года. В настоящий момент в этой стране зафиксированы более 600 случаев заражения, из них 18 – с летальным исходом. В то же время вирус распространился за пределы Китая. Из-за вспышки коронавируса министерство иностранных дел России выпустило рекомендации для защиты.