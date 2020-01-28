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Общество

Запретить кальянные в жилых домах предложили в Псковской области

В Псковской области предложили запретить кальянные на первых этажах жилых домов. Этот вопрос уже обсуждался в Великих Луках, и местная администрация предложила принять соответствующие нормативно-правовые акты. Об этом сообщил секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах на заседании рабочей группы региональной Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью наливаек и пабов в жилых домах 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отмечалось, что в настоящие время от местных жителей поступают жалобы на дым, несмотря на то, что в подобных заведениях продаются кальяны с бестабачными смесями.

В настоящий момент в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, согласно которому планируется приравнять электронные сигареты и кальяны к обычным сигаретам. Соответствующий законопроект уже прошёл первое чтение. Когда проект пройдет три чтения в Госдуме, то курение кальянов будет запрещено в общепите, в том числе и в тех, которые размещены в жилых домах.  

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