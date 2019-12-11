Приравнять вейпы и кальяны к сигаретам намерены в России

16:54, 11 декабря 2019, ПАИ

Электронные сигареты и кальяны собираются приравнять к обычным сигаретам в России. Как пишет РИА Новости, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Документ направлен на то, чтобы распространить закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака на электронные сигареты и кальяны. При этом планируется за нарушение этой нормы наказывать в соответствии с административным законодательством.

Также законопроект дополняет антитабачное законодательство понятиями «электронное табачное изделие» и «кальян». Отмечается что, правительство страны поддержало законопроект.