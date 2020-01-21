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Общество

Псковский губернатор: Тему «наливаек» мы не закроем пока полностью не решим ее

«Тему «наливаек» мы не закроем пока полностью не решим ее», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 21 января в рамках Координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Он подчеркнул, что необходимо усиливать меры по борьбе с подобными точками розничной торговли алкоголем, и работа эта должна носить системный характер, передает корреспондент Псковского агентства информации. «Ничего хорошего «наливайки» в себе не несут, они паратизируют на жизни наших граждан», - отметил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, на данный момент в регионе действуют порядка 300 таких точек. «У нас накопилось полсотни жалоб на работу этих питейных заведений», - добавил губернатор. Он уточнил, что опасность таится в качестве продаваемых в «наливайках» напитков, в создании условий для круглосуточного распития алкоголя, все это сказывается на состоянии здоровья населения. Михаил Ведерников добавил, что именно из-за «наливаек» Псковская область потеряла девять позиций в рейтинге трезвости регионов России.

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