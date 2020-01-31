Полиция проверяет псковскую зоозащитную организацию «Шанс»

22:56, 31 января 2020, ПАИ

Сотрудники полиции проводят проверку по заявлению Алевтины Пановой, владелицы среднеазиатской овчарки, в отношении псковской зоозащитной организации «Шанс». Ее сотрудников обвиняют в ловле, удержании и передаче собаки в третьи руки. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила директор зоозащитной организации Мария Величко.

Алевтина Панова, представляющаяся хозяйкой животного, написала обращение в прокуратуру и заявление в полицию так как считает, что сотрудники приюта нарушили закон, поймав ее сбежавшего питомца на улице Юности и спустя три месяца передав собаку в руки новых хозяев. Недавно она получила ответ из прокуратуры, в котором сообщается, что по факту случившегося она вправе обращаться в суд.

«Я не понимаю, почему мне не могут просто показать ее, уверяют, что собака уже не в приюте, а у новых хозяев», - рассказывает она.

Директор приюта Мария Величко заявила, что документов, подтверждающих владение собакой, Алевтина Панова так и не предоставила. Сотрудники полиции, в свою очередь, проводят проверку по заявлению хозяйки.

«Полицейские прислали запрос на предоставление договора о передаче собаки новым хозяевам - мы животных без бумаг в руки не отдаем», - рассказала она. Предоставлять персональные данные новых хозяев приют отказывается, поскольку есть опасения, что эти данные окажутся в руках Алевтины Пановой и она начнет терроризировать нынешних хозяев.

«Мы намерены, если будет необходимость, довести дело до суда - такая практика нам нужна. В любом случае, главное - чтобы судьба натерпевшегося животного оказалась в хороших руках», - добавила она.

Псковское агентство информации продолжит следить за развитием этой истории.