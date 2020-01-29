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Общество

Количество получателей ежемесячной выплаты на третьего ребёнка возрастёт в Псковской области

В Псковской области возрастет количество семей, получающих выплаты на третьего и последующего ребенка. Об этом сообщила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева 29 января на заседании комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках заседания обсуждался законопроект о внесении изменений в закон «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей».

«Денежные средства есть, мы готовы выплачивать ежемесячную выплату», - добавила Ольга Евстигнеева.

В настоящее время на социальную поддержку могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом ниже, чем среднедушевой денежный доход по области. Проект предполагает приравнять доход семьи с другим показателем – двукратной величиной прожиточного минимума. На 2020 год среднедушевой доход составляет 23 880 рублей, а размер двукратной величины прожиточного минимума – 24 552 рубля. 

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