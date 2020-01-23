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Общество

Ежемесячные выплаты на третьего ребенка смогут получить еще больше семей в Псковской области

Еще больше семей Псковской области смогут получить ежемесячные выплаты на третьего или последующих детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского областного Собрания депутатов.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в Закон Псковской области «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей» поступил в Псковское областное Собрание. В частности, было предложено изменить условия получения ежемесячной выплаты многодетным семьям.

В настоящее время на социальную поддержку могут рассчитывать семьи со среднедушевым денежным доходом ниже, чем среднедушевой денежный доход по Псковской области. Предлагается сравнивать доход семьи с другим показателем – двукратной величиной прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в области за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением такой выплаты.

Среднедушевой доход на 2020 год составляет 23 тыс. 880 рублей, а размер двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения – 24 тыс. 552 рубля. На эти цели в бюджете Псковской области предусмотрено 513 млн 487 тысяч рублей. Документ рассмотрит комитет Собрания по труду и социальной политике.

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