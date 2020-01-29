Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января

22:14, 29 января 2020, ПАИ

Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией будет приостановлено с 31 января. Такое решение связано с риском распространения нового коронавируса, пишет ТАСС.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что исключение сделают для поездов Москва - Пекин и Пекин - Москва, Пассажиры поездов дальнего следования, оформившие билеты в Китай в период до 27 марта, могут вернуть их без дополнительных сборов.

Председатель комитета здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко отмечала, что система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса.