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Марина Гаращенко: Система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса
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Общество

Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января

Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией будет приостановлено с 31 января. Такое решение связано с риском распространения нового коронавируса, пишет ТАСС.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что исключение сделают для поездов Москва - Пекин и Пекин - Москва, Пассажиры поездов дальнего следования, оформившие билеты в Китай в период до 27 марта, могут вернуть их без дополнительных сборов.

Председатель комитета здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко отмечала, что система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса.

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