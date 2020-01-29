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Общество

Марина Гаращенко: Система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса

В Псковской области разработан план действий на случай появления заболевших коронавирусом. «Хотела бы обозначить, готовность нашей системы здравоохранения к мероприятиям, в случае развития такого заболевания», - заявила председатель комитета здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко на совещании 29 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Гаращенко отметила, что накануне состоялось совещание всероссийского уровня, на котором шла речь о том, чем опасен коронавирус, какие осложнения могут быть. Сегодня, по её словам, Министерство здравоохранения подготовило все необходимые документы, даны все рекомендации по диагностике заболевания, наблюдению за больными.

Председатель комитета по здравоохранению отметила, что Псковская область обозначена как стратегическая территория, поскольку имеет протяжённую границу с несколькими европейскими странами. Она напомнила, что случаи заболевания коронавирусом выявлены в Германии и  Франции.

Марина Гаращенко обратила внимание на то, что должна быть правильная маршрутизация пациентов с коронавирусом, нужно, чтобы Скорая помощь была готова к транспортировке таких больных, её сотрудники знали, куда транспортировать и как, какие оперативные мероприятия должны быть проведены.

По словам председателя комитета, в Псковской области достаточно инфекционных коек и боксов, для размещения больных. Она поручила обеспечить в аптечной сети необходимый запас лекарств для населения, противовирусных препаратов, чтобы не было перебоя в поставках.

Марина Гаращенко добавила, что большая часть заболевших китайцев – это люди старше 60 лет. «Смертность по официальным данным – 3 %. Это невысокая смертность», - подчеркнула она.

31 января в 14:00 в пресс-центре «Псковской правды» пройдет пресс-конференция, посвященная эпидемиологической ситуации в регионе, мерам по противодействию распространению коронавирусу. В ней примут участие глава Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Псковской области Ирина Сивачева и главный врач Псковской поликлиники Галина Неваленная

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