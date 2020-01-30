Предусматривающий наказание за надругательство над символами Псковской области законопроект прошел первое чтение

12:11, 30 января 2020, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность за надругательство над символами Псковской области. Об этом с 39-й сессии регионального парламента, которая проходит 30 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме этого, как пояснил депутат гордумы Олег Брячак, представивший коллегам законодательную инициативу Псковской городской Думы, законопроект устанавливает ответственность и за нарушение порядка использования, воспроизведения, размещения флагов, гербов и гимнов Псковской области и муниципальных образований региона.

Составлять протоколы по указанным правонарушениям будут должностные лица органов местного самоуправления и должностные лица администрации Псковской области.