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Общество

Эксперт: В медучреждениях Псковской области постоянно проводятся тренировки по противодействию эпидемиям

В медицинских учреждениях Псковской области постоянно проводятся тренировки по противодействию эпидемиям, врачи и медсестры обладают не только теоретическими знаниями, но и столь необходимым для борьбы с вирусами опытом. Об этом заявила руководитель центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Псковской области Ирина Сивачева на пресс-конференции 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«С лечением у нас ситуация тоже совершенно нормальная. Имеются в наличии препараты. И наш центр СПИД имеет все необходимые лекарства», - заметила Ирина Сивачева.

Она положительно оценила меры по закрытию границы России и напомнила, что возбудителя вируса специалисты выявили очень быстро и установили его генную структуру. При этом, по её словам, сейчас выработан план противоэпидемиологических действий, которые основаны на рекомендациях Минздрава.

31 января стало известно о выявлении первых случаев заболевания коронавирусом в России. 

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