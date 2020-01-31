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Общество

213 человек умерли от вызванной новым коронавирусом пневмонии в Китае

213 человек умерли от пневмонии, вызванной новым коронавируса 2019-nCoV, в Китае. Как пишет ТАСС, количество заболевших возросло до 9 тысяч 692 человек.

Наибольшее количество смертей и выявленных заболевших приходится на провинцию Хубэй — свыше 5,8 тыс. случаев заражения, 204 погибших.

Для недопущения мер проникновения коронавируса на территорию России, государственная граница закрыта на территориях Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, а также Амурской и Еврейской автономной области.

В Псковской области разработан план действий на случай появления заболевших коронавирусом.

31 января в 14:00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция, в рамках которой псковские специалисты расскажут об эпидемиологической ситуации в регионе и мерах по противодействию распространению коронавирусу.

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