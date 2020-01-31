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Общество

259 человек умерли из-за нового коронавируса в Китае

Число погибших из-за нового коронавируса в Китае возросло до 259 человек. Число заразившихся превысило 11 700 человек, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что количество погибших составляло 213 человек. Согласно статистике, первое место по числу выявленных заболеваний занимает Хубэй, где зафиксировано более 7,1 тысяч случаев инфицирования и 249 погибших. Далее в списке город Ухань, провинция Чжэцзян, Гуандун и Хэнань.

В Пекине было выявлено 139 инфицированных и 1 погибший. В провинции Хэйлунцзян, которая граничит с России, было инфицировано 59 человек, из них 2 человека умерли.

Наименьшее количество случаев заражения зафиксировано среди регионов материкового Китая: Тибетский автономный район, провинции Цинхай, Гуйчжоу и Цзилинь, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район.

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