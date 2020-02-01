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Общество

Самолеты ВКС привлекут к эвакуации россиян из Китая

Фото: vpk.name

К эвакуации россиян из Китая будут привлечены самолеты военно-космических сил. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что самолеты начнут выполнять рейсы уже сегодня. Эвакуировать будут россиян из районов Китая, которые наиболее поражены коронавирусом.

Согласно официальным данным, в регионе эвакуации находится 341 россиянин, из них – 300 в Ухане. О порядке и времени эвакуации будет объявлено дополнительно.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умерли 259 человек.

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