Самолеты ВКС привлекут к эвакуации россиян из Китая

16:26, 01 февраля 2020, ПАИ

К эвакуации россиян из Китая будут привлечены самолеты военно-космических сил. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что самолеты начнут выполнять рейсы уже сегодня. Эвакуировать будут россиян из районов Китая, которые наиболее поражены коронавирусом.

Согласно официальным данным, в регионе эвакуации находится 341 россиянин, из них – 300 в Ухане. О порядке и времени эвакуации будет объявлено дополнительно.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умерли 259 человек.