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Общество

Митрополит Тихон предложил на законодательном уровне допустить волонтеров к консервации памятников

Фото: Роскультпроект

Митрополит Псковский и Порховский Тихон объявил о разработке законопроекта, предусматривающего допуск волонтеров к консервации объектов культурного наследия. Об этом владыка заявил на совещании епархиальных древлехранителей и представителей епархиальных отделов культуры в ходе 28-х Международных Рождественских образовательных чтений в эфире православного телеканала «Союз».

«Мы сейчас готовим закон о том, чтобы волонтеры имели право принимать участие не в реставрации, конечно, но в консервации объектов. Это очень важно», – подчеркнул митрополит Тихон.

Кроме этого, владыка предложил ввести специальные курсы для руководителей таких волонтерских групп с выдачей соответствующих дипломов, а также наделить их юридическим правом получать подпроекты реставрации.

Практика привлечения волонтеров к ремонту и благоустройству объектов культурного наследия, включая храмы, реализовывалась в Псковской области в 2019 году. Так, в мае прошлого года 600 добровольцев благоустраивали храмы и церкви в рамках проекта «Наши древние храмы» в Пскове и Псковском районе.

Также добровольцев привлекали к восстановлению памятников в рамках программы «Волонтёры культуры» национального проекта «Культура».

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