В рамках борьбы с коронавирусом Россия планирует депортировать заболевших иностранцев

10:45, 03 февраля 2020, ПАИ

Для борьбы с распространением коронавируса на территории Российской Федерации подписан национальный план. Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что одна из мер — депортация заболевших иностранных граждан, сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра, на данный момент в России есть все необходимые лекарства для борьбы с инфекцией. « Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору», - сказал он.

Коронавирус уже унес жизни более 360 человек, количество подтвержденных случаев заражения превысило 17 тысяч человек.

Основные симптомы — сухой кашель, температура, слабость, затрудненное дыхание. Эксперты подчеркивает: даже со слабо выраженными симптомами больной может представлять опасность для окружающих.