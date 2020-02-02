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Общество

Количество погибших от коронавируса в Китае возросло до 361 человека

Количество смертей от коронавируса в Китае возросло до 361. Как сообщает ТАСС, общее число зараженных также выросло, до 17 205 человек.

Из общего количества зараженных состояние 2 296 человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов покинули лечебные заведения и отправились домой, количество смертельных случаев достигло 361. С момента появления вируса в общей сложности зафиксировано 21 558 предполагаемых случаев заболевания.

За прошедшие сутки в Китае тзвестно о 2 829 новых случаев заражения и 57 смертельных случаях. Около189 583 человек имели тесный контакт с зараженными, из них 152 700 человек на данный момент находятся под присмотром врачей.

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