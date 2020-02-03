Почти 150 россиян эвакуировали из Китая через Приморский край из-за коронавируса

14:03, 03 февраля 2020, ПАИ

Почти 150 россиян за три дня вывезли из Китая в Россию через международные пункты пропуска в Приморском крае. В понедельник, 3 февраля, 64 жителя России въехали на территорию страны. Всего за три дня работы эвакуационного коридора из Китая в Россию выехали 149 граждан, сообщает РИА Новости.

Среди эвакуированных – не только жители Приморья, но и других субъектов Дальнего Востока и западной части России. Следующие отправки запланированы на 4 и 5 февраля от пунктов пропуска Полтавка, Пограничный и Краскино в 5 утра по московскому времени.

На данный момент общее число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, умер 361 человек. Также 150 человек заболели за пределами Китая, один случай закончился летальным исходрм.

В Псковской области, по словам руководителя комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, все медучреждения обладают необходимым количеством лекарственных препаратов, для медиков регулярно проводится обучение.