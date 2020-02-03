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Общество

Иностранцев с диагнозом «коронавирус» не станут депортировать из России до их полного выздоровления

Иностранных граждан, у которых в период пребывания на территории России, выявят коронавирус, не станут депортировать до полного излечения. На этом настаивают в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. 3 февраля глава правительства Михаил Мишустин сообщил о мерах, которые вводятся в стране, и одна из них - депортация заболевших иностранцев, сообщает РИА Новости.

В секретариате Татьяны Голиковой подчеркнули, что всех заболевших станут помещать на лечение до полного выздоровления. « После этого они самостоятельно примут решение, оставаться ли им на территории нашей страны или нет», - сообщил источник.

Новая коронавирусная инфекция добавлена в список особо опасных заболеваний. Она диагностирована более чем у 17 тысяч человек, свыше 360 из них скончались. Львиная доля случаев заражения зафиксирована в Китае, еще 150 выявлены вне территории этой страны, один из них — летальный.

В России выявлены два случая коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.

В Псковской области представители здравоохранения заявляют о готовности сил и средств противостоять распространению заболевания.

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