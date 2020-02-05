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Общество

13 пассажирских платформ отремонтировали в Псковской области в 2019 году

В 2019 году на станциях Торошино, Молоди, Моглино, Полковая, Дедовичи, Идрица, Себеж, Кунья, Локня и остановочных пунктах Сосынье, 262 км, 623 км, 626 км в Псковской области отремонтированы пассажирские платформы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Отремонтированы также туалеты на станциях Невель-2 и Печоры-Псковские. Здания вокзалов на станциях Дедовичи и Плюсса оборудованы новыми санитарными комнатами. На вокзале станции Печоры-Псковские отреомнтировали фасады и внутренние помещения.

В этом году в Псковской области продолжится работа по ремонту пассажирской инфраструктуры, в том числе лестничных сходов, систем освещения, ограждений, замене покрытия платформ, обустройству пандусов на станциях и остановочных пунктах. Планируется начать капитальный ремонт вокзала на станции Сущево.

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